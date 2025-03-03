Директор ФШР Ткачев: «На «Аэрофлот Опене» максимальные средства защиты от читинга. Можно не сомневаться в честности партий»
В Федерации шахмат России рассказали о борьбе с читерством на «Аэрофлот Опен».
Международный турнир проходит в Москве с 1 по 6 марта.
«На турнире максимальные средства защиты от читинга. Аналогичные матчу за шахматную корону. Перед входом в игровой зал шахматисты проходят тотальную проверку.
Разумеется, нельзя использовать никакие электронные средства, вплоть до часов. Так что можно не сомневаться в честности партий, которые играются на турнире», – сказал исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.
По итогам трех туров на «Аэрофлот опене» лидирует россиянин Ян Непомнящий. В турнире также участвуют Даниил Дубов, венгр Рихард Раппорт, американец Ханс Ниманн и другие гроссмейстеры.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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