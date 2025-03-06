Ян Непомнящий стал победителем международного турнира «Аэрофлот Опен»
Шахматист Ян Непомнящий стал победителем международного турнира «Аэрофлот Опен».
Турнир проходит в Москве.
В заключительном, девятом туре россиянин черными сыграл вничью с соотечественником Алексеем Гогановым.
По итогам девяти туров Непомнящий набрал 7 очков и одержал победу на турнире.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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