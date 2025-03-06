Шахматист Ян Непомнящий стал победителем международного турнира «Аэрофлот Опен».

Турнир проходит в Москве.

В заключительном, девятом туре россиянин черными сыграл вничью с соотечественником Алексеем Гогановым.

По итогам девяти туров Непомнящий набрал 7 очков и одержал победу на турнире.