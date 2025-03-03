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Есипенко о том, почему Раппорт приехал играть в Россию: «У нас с ним отношения хорошие, и к нашей стране он тепло относится»

Есипенко рассказал, почему венгерский шахматист Раппорт приехал играть в Россию.

Рихард Раппорт сыграл с Андреем Есипенко на матчевой встрече в Ростове на Дону (Есипенко выиграл), а теперь выступает на «Аэрофлот Опен» в Москве.

– Как вообще получилось договориться на матч с Рихардом? С учетом того, что сейчас к нам не особо хотят приезжать иностранцы?

– С Рихардом у меня очень хорошие отношения. Мы общаемся вне шахмат. И когда появилась идея провести матч, я узнал его мнение по этому поводу. Уточнял, мог бы он рассмотреть приезд в Россию. Когда я понял, что он в принципе не против, то дал организатором турнира его контакты, и они уже договорились между собой.

– Провел ему экскурсию по Ростову-на-Дону?

– К сожалению, нет. Толком ему город не показал, потому что во время матча атмосфера уже была не такая дружеская. Когда поединок закончился, в наших отношениях все стало как обычно. Когда он приедет в Москву, мне будет проще ему что-то показать.

– Насколько тяжело тебе дался этот матч? Все-таки Рихард – сильный соперник, тренер экс-чемпиона мира (Дин Лижэня – Спортс»).

– Конечно, очень тяжело. Рихард – игрок особенный. С его стилем игры мало шахматистов сейчас. Да, наверное, их и нет просто. Он не полагается на дебют, он полагается на игру в шахматы, старается выйти в какие-то нестандартные позиции и там переиграть.

В этом плане, конечно, непросто было, и пришлось приноровиться. Я на закрытии турнира сказал, что это, наверное, одно из главных моих достижений – выиграть матч у такого сильного соперника.

– С кем бы из шахматистов тебе хотелось сыграть следующий подобный матч? Из тех, с кем это реально возможно. Потому что можно хотеть с Карлсоном сыграть, но маловероятно, что он согласится приехать.

– С Карлсеном хотелось бы сыграть, но ты правильно сказала, что это вряд ли случится, он вряд ли сюда приедет. На самом деле, было бы интересно в какой-то степени сыграть со всеми.

Кто может приехать? Наверное, шахматисты из Индии могут приехать, но тоже еще не факт. Мы просто думали пригласить одного из индийских шахматистов, однако не получилось. Поэтому даже не знаю, кто согласится сейчас.

Рихард в этом случае был крайне удачным вариантом. И у нас с ним отношения хорошие, и к России он тепло относится. А так я в целом готов с любым сильным соперником играть матч. В принципе, не так важно, – сказал Есипенко.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: «Чемпионат.com»
logoМагнус Карлсен
Аэрофлот-опен
logoАндрей Есипенко
Рихард Раппорт
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