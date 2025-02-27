Сергей Смагин: «То, что к нам приехал Ниманн, важно для него и для нас. Это шахматист, о котором идет больше всего разговоров после Карлсена»

Смагин рад тому, что Ниманн приехал в Москву на «Аэрофлот Опен».

Американский шахматист сыграет на турнире, который пройдет с 28 февраля по 7 марта.

«Мы знали из разных источников, что он хотел побывать в России, и сделали ему соответствующее предложение. То, что он приезжает, важно для него и для нас. Он человек с необычной судьбой, мог спокойно пойти в бизнес, но выбрал в шахматы. Это шахматист, о котором идет больше всего разговоров после Магнуса Карлсена .

Я абсолютно исключаю, что будут какие-то неспортивные моменты, скандалы с его участием. Это высокопрофессиональный турнир, разыгрываются серьезные призовые, очки для отбора на турнир претендентов, поэтому участники не будут устраивать «детский сад» и выяснять отношения», – рассказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.