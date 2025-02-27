Александр Ткачев: «Ниманн уже находится в Москве. Нормальный спортсмен, для которого главное – участие в соревнованиях, а не политические нюансы»

Ткачев сообщил, что американский шахматист Ниманн уже прилетел в Москву.

Ранее стало известно, что Ханс Ниманн, занимающий 18-е место в рейтинге ФИДЕ, выступит на турнире «Аэрофлот опен» в России. Партии пройдут с 28 февраля по 7 марта.

«В начале января президент Федерации шахмат России Андрей Васильевич Филатов через средства массовой информации пригласил Ханса Ниманна принять участие в турнире «Аэрофлот опен». Ханс, и не только он, прекрасно знает, что это турнир с большим именем, мировой бренд.

В этом году с помощью наших партнеров мы установили беспрецедентный призовой фонд. Он является самым большим для открытых турниров в мире.

Соответственно, как любой нормальный спортсмен, для которого главное участие в соревнованиях, а не политические нюансы, Ниманн принял решение прилететь. Он уже находится в Москве», – сказал исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР ) Александр Ткачев.