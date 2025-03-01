Ткачев о приезде Ниманна в Москву: «До Трампа это было невозможно, в нашу сторону никто не смотрел. Как только Дональд стал президентом – открылась дорога»

Ткачев связал приезд американца Ниманна в Россию с приходом Трампа к власти.

18-й номер рейтинга ФИДЕ Ханс Ниманн принимает участие в турнире «Аэрофлот опен» в Москве.

«Просто факт: с приходом Дональда Трампа сначала допускают юношеские сборные до участия во всех соревнованиях под эгидой ФИДЕ. Сейчас мы целенаправленно готовимся к Всемирной шахматной Олимпиаде до 16 лет, которая должна пройти в Колумбии в конце лета.

Следующий шаг – в Москву прилетает Ханс Ниманн. До Трампа это не было возможно, и до него в нашу сторону никто не смотрел. Как только Дональд стал президентом – пожалуйста. Это не мое ощущение, а факт. Открылась дорога.

Важно понимать, что эта дорога была открыта всегда. Просто сейчас все активизировалось. Надеюсь, поток будет только расширяться и становиться еще больше. Сейчас говорю не только про шахматы. Точно верю в то, что тенденция будет только усиливаться», – сказал исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев .

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