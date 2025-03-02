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Ниманн о поездке в Москву: «У меня все еще проблемы с джетлагом. Плохо спал ночью, поэтому сегодня ужасно играл в дебюте»

Ханс Ниманн пожаловался на проблемы с джетлагом после перелета в Москву.

Американский шахматист участвует в турнире «Аэрофлот Опен». После трех туров он отстает на полбалла от лидера – россиянина Яна Непомнящего.

«У меня все еще проблемы с джетлагом. Я плохо спал ночью, поэтому сегодня ужасно играл в дебюте. Но хорошо, что удалось исправить ситуацию. И я с нетерпением жду партий с сильными соперниками», – сказал Ниманн.

«Аэрофлот опен» завершится 6 марта.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoХанс Ниманн
Аэрофлот-опен
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