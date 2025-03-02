Ниманн о поездке в Москву: «У меня все еще проблемы с джетлагом. Плохо спал ночью, поэтому сегодня ужасно играл в дебюте»

Ханс Ниманн пожаловался на проблемы с джетлагом после перелета в Москву.

Американский шахматист участвует в турнире «Аэрофлот Опен ». После трех туров он отстает на полбалла от лидера – россиянина Яна Непомнящего.

«У меня все еще проблемы с джетлагом. Я плохо спал ночью, поэтому сегодня ужасно играл в дебюте. Но хорошо, что удалось исправить ситуацию. И я с нетерпением жду партий с сильными соперниками», – сказал Ниманн .

«Аэрофлот опен» завершится 6 марта.