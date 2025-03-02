Ниманн о поездке в Москву: «У меня все еще проблемы с джетлагом. Плохо спал ночью, поэтому сегодня ужасно играл в дебюте»
Ханс Ниманн пожаловался на проблемы с джетлагом после перелета в Москву.
Американский шахматист участвует в турнире «Аэрофлот Опен». После трех туров он отстает на полбалла от лидера – россиянина Яна Непомнящего.
«У меня все еще проблемы с джетлагом. Я плохо спал ночью, поэтому сегодня ужасно играл в дебюте. Но хорошо, что удалось исправить ситуацию. И я с нетерпением жду партий с сильными соперниками», – сказал Ниманн.
«Аэрофлот опен» завершится 6 марта.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости