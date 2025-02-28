Ханс Ниманн: «Спасский в матче с Фишером показал непревзойденный боевой дух и характер на шахматной доске и за ее пределами»
Ханс Ниманн вспомнил матч Бориса Спасского и Бобби Фишера.
«В 1972 году прошел величайший шахматный матч всех времен. Спасский продемонстрировал непревзойденный боевой дух и характер на шахматной доске и за ее пределами.
Пусть Борис Спасский покоится с миром», – написал американский шахматист.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: страница Ханса Ниманна
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