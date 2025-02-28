Левон Аронян: «Спасский как-то сказал мне: «Не пытайся стать чемпионом мира, большинство из нас стали чемпионами случайно!»
«Борис Васильевич Спасский был очаровательным человеком и великим чемпионом. Мне посчастливилось обедать и разговаривать с ним много раз, и я помню его замечательное чувство юмора и остроумные слова.
Впервые я встретил его где-то в 2005 или 2006 году. Он похвалил мою игру черными в испанской партии. Это была высшая похвала от одного из моих самых больших героев.
Мы пару раз говорили о русской музыке начала века. Я помню, что он очень любил Нежданову и Лемешева, мне даже удалось отправить ему несколько записей Вари Паниной, которых у него не было.
Один памятный визит был после турнира претендентов в Москве. Я провел с ним несколько часов и услышал множество забавных историй о золотой эре шахмат, в которой он играл большую роль. Прежде чем я ушел от него, он сказал мне то, что я до сих пор помню. «Не пытайся стать чемпионом мира, большинство из нас стали чемпионами случайно!» Остроумно, как всегда», – написал Аронян.
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