Михаил Дегтярев: «Вклад Спасского в развитие шахмат, блестящий ум и воля к победе стали примером для многих поколений»
Михаил Дегтярев выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Спасского.
«От всего нашего спортивного сообщества выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной Бориса Васильевича Спасского – легендарного шахматиста, десятого чемпиона мира, чье имя навсегда вписано в историю спорта.
Его вклад в развитие шахмат, блестящий ум и воля к победе стали примером для многих поколений. Его знаменитый «матч века» с Бобби Фишером в 1972 году навсегда останется в памяти любителей шахмат по всему миру. Светлая память великому мастеру», – сказал министр спорта России.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
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