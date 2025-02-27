Международная шахматная федерация выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Спасского

ФИДЕ выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Спасского.

Десятый чемпион мира по шахматам ушел из жизни в возрасте 88 лет.

«ФИДЕ глубоко опечалена кончиной Бориса Спасского.

Мы выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и близким Бориса Спасского», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.