Международная шахматная федерация выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Спасского
ФИДЕ выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Спасского.
Десятый чемпион мира по шахматам ушел из жизни в возрасте 88 лет.
«ФИДЕ глубоко опечалена кончиной Бориса Спасского.
Мы выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и близким Бориса Спасского», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФИДЕ
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