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Сергей Карякин: «Много спрашивал у Спасского, много советовался. Он с удовольствием шел на контакт»

Сергей Карякин вспомнил общение с Борисом Спасским.

«Передаю слова соболезнования родным и близким Бориса Васильевича. Это большая потеря для шахматного мира. На партиях Спасского учились все советские и российские шахматисты, его игрой наслаждались, его любили миллионы фанатов по всему миру. У него был бескомпромиссный и очень интересный стиль игры.

Могу отметить, что мне повезло, что я достаточно много общался с Борисом Васильевичем лично. Много у него спрашивал, много советовался. Даже несмотря на почтенный возраст, он с удовольствием шел на контакт, у нас заладилось как-то общение – оно было хорошим, душевным и теплым.

Я благодарен Борису Васильевичу за те часы, которые мы общались, и это было очень здорово, буду с большой теплотой это вспоминать», – рассказал гроссмейстер Карякин.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Борис Спасский
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