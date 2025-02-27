Ниманн о критике из-за приезда в Москву: «Я здесь, чтобы позволить шахматам говорить самим за себя»
Американец Ханс Ниманн ответил на критику подписчиков из-за приезда в Москву.
Ниманн примет участие в турнире «Аэрофлот Опен». Ранее шахматист опубликовал фото с Красной площади.
«Шахматы — это игра, которая объединяла людей на протяжении веков, общий язык, на котором говорят представители разных культур.
Фишер играл везде, куда бы его ни привел вызов, и я буду делать то же самое, потому что по своей сути шахматы — это стремление к величию.
Я поеду туда, где находятся мои поклонники, чтобы играть на самом высоком уровне ради любви к игре.
Я здесь, чтобы позволить шахматам говорить самим за себя. У меня нет турниров, а «Аэрофлот» является частью сетки ФИДЕ. Конец истории. Пусть победит сильнейший», – написал Ниманн в соцсети.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: X Ханса Ниманна
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