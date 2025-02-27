«Привет из Москвы». Американский шахматист Ниманн сфотографировался на фоне храма Василия Блаженного

Американский шахматист Ханс Ниманн опубликовал фото из Москвы.

Ранее сообщалось, что гроссмейстер сыграет на турнире «Аэрофлот Опен» 1–6 марта.

«Привет из Москвы», – написал Ниманн в соцсети, опубликовав фото на фоне храма Василия Блаженного.

На данный момент Ниманн занимает 18-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Фото: страница Ханса Ниманна.

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