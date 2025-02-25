Гран-при ФИДЕ (жен). 3-й этап. Горячкина сыграет с Петц, Лагно против Тань Чжунъи, другие партии
25 февраля пройдут очередные партии на этапе в Монако.
Третий этап
Монако
Женщины
7-й тур
Начало партий – 17:00 по московскому времени.
Элизабет Петц (Германия) –Александра Горячкина (Россия)
Батхуягийн Монгонтуул (Монголия) – Харика Дронавалли (Индия)
Александра Костенюк (Швейцария) – Бибисара Асаубаева (Казахстан)
Тань Чжунъи (Китай) – Екатерина Лагно (Россия)
Хампи Конеру (Индия) – Сарасадат Хадемальшарьех (Испания)
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.
Турнирное положение: Лагно – 4, Монгонтуул, Горячкина – по 3,5, Конеру, Хадемальшарьех, Костенюк, Тань Чжунъи – по 3, Асаубаева, Петц – по 2,5, Харика – 2.
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