Гран-при ФИДЕ (жен). 3-й этап. Горячкина сыграет с Петц, Лагно против Тань Чжунъи, другие партии

Горячкина сыграет с Петц на этапе женского Гран-при ФИДЕ.

25 февраля пройдут очередные партии на этапе в Монако.

Гран-при ФИДЕ

Третий этап

Монако

Женщины

7-й тур

Начало партий – 17:00 по московскому времени.

Элизабет Петц (Германия) –Александра Горячкина (Россия)

Батхуягийн Монгонтуул (Монголия) – Харика Дронавалли (Индия)

Александра Костенюк (Швейцария) – Бибисара Асаубаева (Казахстан)

Тань Чжунъи (Китай) – Екатерина Лагно (Россия)

Хампи Конеру (Индия) – Сарасадат Хадемальшарьех (Испания)

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.

Турнирное положение: Лагно – 4, Монгонтуул, Горячкина – по 3,5, Конеру, Хадемальшарьех, Костенюк, Тань Чжунъи – по 3, Асаубаева, Петц – по 2,5, Харика – 2.