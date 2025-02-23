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Гран-при ФИДЕ (жен). 3-й этап. Лагно сыграла вничью с Монгонтуул, Горячкина разошлась миром с Харикой и другие результаты

Лагно сохранила лидерство на этапе Гран-при ФИДЕ в Монако после 5-го тура.

Гран-при ФИДЕ

Женщины

3-й этап

Монако

5-й тур

Харика Дронавалли (Индия) – Александра Горячкина (Россия) – 0,5:0,5

Элизабет Петц (Германия) – Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 0,5:0,5

Батхуягийн Монгонтуул (Монголия) – Екатерина Лагно (Россия) – 0,5:0,5

Александра Костенюк (Швейцария) – Сарасадат Хадемальшарьех (Испания) – 0,5:0,5

Тань Чжунъи (Китай) – Хампи Конеру (Индия) – 0,5:0,5

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.

Турнирное положение: Лагно – 3,5, Монгонтуул, Конеру, Хадемальшарьех – по 3, Горячкина, Костенюк – по 2,5, Асаубаева, Тань Чжунъи, Петц – по 2, Харика – 1,5.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
Женский гран-при ФИДЕ
logoБибисара Асаубаева
Екатерина Лагно
результаты
Хампи Конеру
Тань Чжунъи
logoАлександра Горячкина
Харика Дронавалли
Элизабет Петц
logoАлександра Костенюк
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