Гран-при ФИДЕ (жен). 3-й этап. Лагно сыграет с Костенюк, Горячкина против Конеру и другие партии
24 февраля пройдут партии очередные партии на этапе в Монако.
Третий этап
Монако
Женщины
6-й тур
Начало партий – 17:15 по московскому времени.
Александра Горячкина (Россия) – Хампи Конеру (Индия)
Сарасадат Хадемальшарьех (Испания) – Тань Чжунъи (Китай)
Екатерина Лагно (Россия) – Александра Костенюк (Швейцария)
Бибисара Асаубаева (Казахстан) – Батхуягийн Монгонтуул (Монголия)
Харика Дронавалли (Индия) – Элизабет Петц (Германия)
ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.
Турнирное положение: Лагно – 3,5, Монгонтуул, Конеру, Хадемальшарьех – по 3, Горячкина, Костенюк – по 2,5, Асаубаева, Тань Чжунъи, Петц – по 2, Харика – 1,5.
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