Гран-при ФИДЕ (жен). 3-й этап. Лагно сыграет с Костенюк, Горячкина против Конеру и другие партии

Екатерина Лагно сыграет с Александрой Костенюк на этапе женского Гран-при ФИДЕ.

24 февраля пройдут партии очередные партии на этапе в Монако.

Гран-при ФИДЕ

Третий этап

Монако

Женщины

6-й тур

Начало партий – 17:15 по московскому времени.

Александра Горячкина (Россия) – Хампи Конеру (Индия)

Сарасадат Хадемальшарьех (Испания) – Тань Чжунъи (Китай)

Екатерина Лагно (Россия) – Александра Костенюк (Швейцария)

Бибисара Асаубаева (Казахстан) – Батхуягийн Монгонтуул (Монголия)

Харика Дронавалли (Индия) – Элизабет Петц (Германия)

ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.

Турнирное положение: Лагно – 3,5, Монгонтуул, Конеру, Хадемальшарьех – по 3, Горячкина , Костенюк – по 2,5, Асаубаева, Тань Чжунъи, Петц – по 2, Харика – 1,5.