Глава ФИДЕ о возвращении сборной России на турниры: «У нас ближайший совет примерно через полтора месяца. Наверное, этот вопрос кто-то поднимет»
В 2022 году Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила россиян и белорусов от участия в командных соревнованиях. Российские и белорусские шахматисты выступают на международных турнирах в индивидуальном нейтральном статусе.
В январе 2025 ФИДЕ допустила российские и белорусские юношеские команды к соревнованиям в нейтральном статусе. Также в командных турнирах смогут выступать шахматисты с ограниченными возможностями.
«По поручению генеральной ассамблеи провели консультации с Международным олимпийским комитетом и уже допустили детские команды и команды инвалидов.
Дальше, конечно же, обсуждение продолжится. Пока мы сделали первый шаг. У нас ближайший совет примерно через полтора месяца. Наверное, этот вопрос кто-то поднимет. Не исключаю этого», – сказал глава ФИДЕ Аркадий Дворкович.
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