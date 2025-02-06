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Глава ФИДЕ о возвращении сборной России на турниры: «У нас ближайший совет примерно через полтора месяца. Наверное, этот вопрос кто-то поднимет»

Дворкович заявил, что ФИДЕ, возможно, рассмотрит допуск сборной России по шахматам.

В 2022 году Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила россиян и белорусов от участия в командных соревнованиях. Российские и белорусские шахматисты выступают на международных турнирах в индивидуальном нейтральном статусе. 

В январе 2025 ФИДЕ допустила российские и белорусские юношеские команды к соревнованиям в нейтральном статусе. Также в командных турнирах смогут выступать шахматисты с ограниченными возможностями.

«По поручению генеральной ассамблеи провели консультации с Международным олимпийским комитетом и уже допустили детские команды и команды инвалидов.

Дальше, конечно же, обсуждение продолжится. Пока мы сделали первый шаг. У нас ближайший совет примерно через полтора месяца. Наверное, этот вопрос кто-то поднимет. Не исключаю этого», – сказал глава ФИДЕ Аркадий Дворкович.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
logoАркадий Дворкович
logoФИДЕ
Р-Спорт
logoсборная России
logoЖенская сборная России
отстранение и возвращение России
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