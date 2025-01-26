Александр Грищук: «Детям и паралимпийцам важно иметь возможность сыграть за сборную страны. Это можно будет считать первым шагом к полному возвращению всех команд»
Александр Грищук оценил решение ФИДЕ о допуске российских юношеских команд.
Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) допустила российские и белорусские юношеские команды к соревнованиям в нейтральном статусе. Также в командных турнирах смогут выступать шахматисты с ограниченными возможностями.
«Меня больше интересуют основные сборные России, мужская и женская. Но, конечно, это лучше, чем ничего. Это можно будет считать первым шагом к полному возвращению всех команд, если затем основные команды восстановят.
Конечно, детям и паралимпийцам важно иметь возможность сыграть за сборную своей страны», – сказал трехкратный чемпион мира по блицу, российский гроссмейстер Грищук.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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