Сергей Карякин: «Наши спортсмены должны выступать с флагом России, гимном. Выступление под флагом ФИДЕ – не то, о чем мы все мечтаем»
Карякин считает, что россияне должны быть допущены к турнирам с флагом и гимном.
Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) допустила российские юношеские команды к соревнованиям в нейтральном статусе.
«Это должно быть только начало, все спортсмены должны быть допущены. Потому что спорт должен быть вне политики.
Ну и наши спортсмены должны выступать с флагом России, гимном – вот это был бы максимально полноценный допуск. Выступление под флагом ФИДЕ – это не то, о чем мы все мечтаем», – сказал Карякин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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