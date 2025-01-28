Сергей Карякин: «Наши спортсмены должны выступать с флагом России, гимном. Выступление под флагом ФИДЕ – не то, о чем мы все мечтаем»

Карякин считает, что россияне должны быть допущены к турнирам с флагом и гимном.

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) допустила российские юношеские команды к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Это должно быть только начало, все спортсмены должны быть допущены. Потому что спорт должен быть вне политики.

Ну и наши спортсмены должны выступать с флагом России, гимном – вот это был бы максимально полноценный допуск. Выступление под флагом ФИДЕ – это не то, о чем мы все мечтаем», – сказал Карякин.