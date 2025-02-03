Супертурнир в Вейк-ан-Зее. Прагнанандха победил, обыграв Гукеша на тай-брейке, Абдусатторов занял 3-е место
После 13 туров Прагнанадха и действующий чемпион мира по шахматам Гукеш Доммараджу лидировали с одинаковым количеством очков. Победитель определился на тай-брейке.
Tata Steel Chess
Вейк-ан-Зее, Нидерланды
Положение после 13 туров
1-2. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 8,5
1-2. Гукеш Доммараджу (Индия) – 8,5
3. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 8
4. Владимир Федосеев (Словения) – 7,5
5-6. Аниш Гири (Нидерланды) – 7
5-6. Вэй И (Китай) – 7
7. Пентала Харикришна (Индия) – 6,5
8-9. Фабиано Каруана (США) – 6
8-9. Винсент Каймер (Германия) – 6
10-12. Арджун Эригайси (Индия) – 5,5
10-12. Йорден ван Форест (Нидерланды) – 5,5
10-12. Алексей Сарана (Сербия) – 5,5
13. Леон Люк Мендонка (Индия) – 5
14. Макс Вармердам (Нидерланды) – 4,5
Тай-брейк
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Гукеш Доммараджу (Индия) – 2:1
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