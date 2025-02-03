Супертурнир в Вейк-ан-Зее. Прагнанандха победил, обыграв Гукеша на тай-брейке, Абдусатторов занял 3-е место

Индиец Прагнанандха выиграл турнир Tata Steel Chess Masters в Вейк-ан-Зее.

После 13 туров Прагнанадха и действующий чемпион мира по шахматам Гукеш Доммараджу лидировали с одинаковым количеством очков. Победитель определился на тай-брейке.

Tata Steel Chess

Вейк-ан-Зее, Нидерланды

Положение после 13 туров

1-2. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 8,5

1-2. Гукеш Доммараджу (Индия) – 8,5

3. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 8

4. Владимир Федосеев (Словения) – 7,5

5-6. Аниш Гири (Нидерланды) – 7

5-6. Вэй И (Китай) – 7

7. Пентала Харикришна (Индия) – 6,5

8-9. Фабиано Каруана (США) – 6

8-9. Винсент Каймер (Германия) – 6

10-12. Арджун Эригайси (Индия) – 5,5

10-12. Йорден ван Форест (Нидерланды) – 5,5

10-12. Алексей Сарана (Сербия) – 5,5

13. Леон Люк Мендонка (Индия) – 5

14. Макс Вармердам (Нидерланды) – 4,5

Тай-брейк

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Гукеш Доммараджу (Индия) – 2:1