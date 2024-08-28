Grand Chess Tour. Сент-Луис. 9-й тур. Непомнящий сыграет с Абдусатторовым, Фируджа против Прагнанандхи, другие партии

28 августа на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе пройдет заключительный 9-й тур

Grand Chess Tour

Пятый этап

Sinquefield Cup

Сент-Луис, США

9-й тур

Начало партий – 21:30 по московскому времени.

Фабиано Каруана (США) – Аниш Гири (Нидерланды)

Алиреза Фируджа (Франция) – Рамешбабу Прагнанандха (Индия)

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – Ян Непомнящий (Россия)

Гукеш Доммараджу (Индия) – Уэсли Со (США)

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Дин Лижэнь (Китай)

Турнирное положение: Фируджа – 5,5, Каруана – 4,5 Абдусатторов, Вашье-Лаграв, Гукеш, Со, Прагнанандха – по 5, Непомнящий , Дин Лижэнь – по 3,5 Гири – 3.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии плюс 30 секунд на ход, начиная с первого.