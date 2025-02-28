Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Непомнящий опустился с девятого на десятое место

Россиянин Ян Непомнящий опустился с девятого на десятое место в рейтинге ФИДЕ.

Рейтинг ФИДЕ 28 февраля 1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2833 2. Хикару Накамура (США) – 2802 3. Гукеш Доммараджу (Индия) – 2787 4. Фабиано Каруана (США) – 2783 5. Арджун Эригайси (Индия) – 2777 6. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 2773 7. Вэй И (Китай) – 2760 8. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 2758 9. Алиреза Фируджа (Франция) – 2757 10. Ян Непомнящий (Россия) – 2753 11. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 2748 12. Уэсли Со (США) – 2748 13. Левон Аронян (США) – 2748 14. Вишванатан Ананд (Индия) – 2743 15. Леньер Домингес (США) – 2741 16-18. Владимир Федосеев (Словения) – 2739 16-18. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 2739 16-18. Ле Куанг Льем (Вьетнам) – 2739 19. Аниш Гири (Нидарланды) – 2737 20-21. Дин Лижэнь (Китай) – 2734 20-21. Ханс Ниманн (США) – 2734... 31. Даниил Дубов (Россия) – 2701 Полный рейтинг здесь.