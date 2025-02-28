Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Непомнящий опустился с девятого на десятое место
Рейтинг ФИДЕ
28 февраля
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2833
2. Хикару Накамура (США) – 2802
3. Гукеш Доммараджу (Индия) – 2787
4. Фабиано Каруана (США) – 2783
5. Арджун Эригайси (Индия) – 2777
6. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 2773
7. Вэй И (Китай) – 2760
8. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 2758
9. Алиреза Фируджа (Франция) – 2757
10. Ян Непомнящий (Россия) – 2753
11. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 2748
12. Уэсли Со (США) – 2748
13. Левон Аронян (США) – 2748
14. Вишванатан Ананд (Индия) – 2743
15. Леньер Домингес (США) – 2741
16-18. Владимир Федосеев (Словения) – 2739
16-18. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 2739
16-18. Ле Куанг Льем (Вьетнам) – 2739
19. Аниш Гири (Нидарланды) – 2737
20-21. Дин Лижэнь (Китай) – 2734
20-21. Ханс Ниманн (США) – 2734...
31. Даниил Дубов (Россия) – 2701
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