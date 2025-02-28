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Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Непомнящий опустился с девятого на десятое место

Россиянин Ян Непомнящий опустился с девятого на десятое место в рейтинге ФИДЕ.

Рейтинг ФИДЕ

28 февраля

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2833

2. Хикару Накамура (США) – 2802

3. Гукеш Доммараджу (Индия) – 2787

4. Фабиано Каруана (США) – 2783

5. Арджун Эригайси (Индия) – 2777

6. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 2773

7. Вэй И (Китай) – 2760

8. Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – 2758

9. Алиреза Фируджа (Франция) – 2757

10. Ян Непомнящий (Россия) – 2753

11. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 2748

12. Уэсли Со (США) – 2748

13. Левон Аронян (США) – 2748

14. Вишванатан Ананд (Индия) – 2743

15. Леньер Домингес (США) – 2741

16-18. Владимир Федосеев (Словения) – 2739

16-18. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 2739

16-18. Ле Куанг Льем (Вьетнам) – 2739

19. Аниш Гири (Нидарланды) – 2737

20-21. Дин Лижэнь (Китай) – 2734

20-21. Ханс Ниманн (США) – 2734...

31. Даниил Дубов (Россия) – 2701

Полный рейтинг здесь. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoЯн Непомнящий
Арджун Эригайси
Алиреза Фируджа
Гукеш Доммараджу
Нодирбек Абдусатторов
Вэй И
Хикару Накамура
logoМагнус Карлсен
logoФабиано Каруана
рейтинги
logoФИДЕ
Рамешбабу Прагнанандха
Шахрияр Мамедьяров
logoВишванатан Ананд
Владимир Федосеев
Леньер Домингес
logoЛевон Аронян
logoАниш Гири
logoХанс Ниманн
Ле Куанг Льем
logoДин Лижэнь
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