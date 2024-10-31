Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Каруана – 2-й, Накамура – 3-й, Непомнящий поднялся на 8-е место
Ян Непомнящий поднялся на 8-е место в рейтинге ФИДЕ.
Лидерство сохранил норвежец Магнус Карлсен.
Рейтинг ФИДЕ
31 октября
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2831
2. Фабиано Каруана (США) – 2805
3. Хикару Накамура (США) – 2802
4. Арджун Эригайси (Индия) – 2799
5. Гукеш Доммараджу (Индия) – 2783
6. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 2777
7. Алиреза Фируджа (Франция) – 2763
8. Ян Непомнящий (Россия) – 2755
9. Вэй И (Китай) – 2753
10. Вишвантан Ананд (Индия) – 2750
11. Уэсли Со (США) – 2747...
23. Дин Лижэнь (Китай) – 2728...
31. Владислав Артемьев (Россия) – 2701...
34. Петр Свидлер (Россия) – 2698...
36. Дмитрий Андрейкин (Россия) – 2695...
38. Даниил Дубов (Россия) – 2693
39. Александр Грищук (Россия) – 2689
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости