Рейтинг ФИДЕ. Карлсен лидирует, Непомнящий опустился с пятого на девятое место
Ян Непомнящий опустился с пятого на девятое место в рейтинге ФИДЕ.
Лидерство сохранил норвежец Магнус Карлсен.
Рейтинг ФИДЕ
31 августа
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 2832
2. Хикару Накамура (США) – 2802
3. Фабиано Каруана (США) – 2798
4. Арджун Эригайси (Индия) – 2778
5. Алиреза Фируджа (Франция) – 2767
6. Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – 2766
7. Гукеш Доммараджу (Индия) – 2764
8. Вэй И (Китай) – 2762
9. Ян Непомнящий (Россия) – 2755
10. Уэсли Со (США) – 2752...
15. Дин Лижэнь (Китай) – 2736
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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