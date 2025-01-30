14-летний шахматист Ахмедов, обыгравший Карлсена: «Когда Магнус сдался, у меня как будто груз упал с плеч. Всю партию я был напряжен»

14-летний шахматист Ахмедов поделился впечатлениями от победы над Карлсеном.

Россиянин Давид Ахмедов ранее обыграл 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена в онлайн-турнире «Титульный вторник» по блицу.

– Что почувствовал, когда на 56-м ходу норвежец сдался?

– Было очень приятно. Всю партию я был напряжен, сконцентрирован. Понимал, что нельзя терять концентрацию ни на секунду, иначе Магнус накажет. Поэтому, когда он сдался, у меня как будто груз упал с плеч.

– А ты первый раз играл с Карлсеном на «Титульном вторнике»?

– Да. На него не так просто попасть, если вы понимаете, как играются эти онлайн-турниры (в них принимают участие до 500 человек). И тут Магнус выпадает мне во втором туре. Волнение присутствовало, но я справился.

– Удивился, что эта победа вызвала такой ажиотаж? Все-таки в рамках «вторников» Магнус периодически проигрывает.

– Нет, не удивился. Да, он проигрывает, но все-таки речь про действующего чемпиона мира по блицу. Любая победа над ним – огромный успех.

– Можно сказать, что обыграл кумира, или у тебя другие любимые шахматисты?

– Сто процентов. Магнус — мой кумир.

– А мог бы пояснить почему?

– Он показывает шикарную игру на протяжении многих лет. По ощущениям на уровень выше остальных топовых игроков. Всегда слежу за его выступлениями, анализирую партии. Норвежец практически безупречен в эндшпиле. Но я спокойно воспринимаю свою победу. Да, обыграл кумира, но надо идти вперед. Выходить на профессиональный уровень, – сказал Ахмедов.