14-летний шахматист Ахмедов, обыгравший Карлсена: «Когда Магнус сдался, у меня как будто груз упал с плеч. Всю партию я был напряжен»
Россиянин Давид Ахмедов ранее обыграл 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена в онлайн-турнире «Титульный вторник» по блицу.
– Что почувствовал, когда на 56-м ходу норвежец сдался?
– Было очень приятно. Всю партию я был напряжен, сконцентрирован. Понимал, что нельзя терять концентрацию ни на секунду, иначе Магнус накажет. Поэтому, когда он сдался, у меня как будто груз упал с плеч.
– А ты первый раз играл с Карлсеном на «Титульном вторнике»?
– Да. На него не так просто попасть, если вы понимаете, как играются эти онлайн-турниры (в них принимают участие до 500 человек). И тут Магнус выпадает мне во втором туре. Волнение присутствовало, но я справился.
– Удивился, что эта победа вызвала такой ажиотаж? Все-таки в рамках «вторников» Магнус периодически проигрывает.
– Нет, не удивился. Да, он проигрывает, но все-таки речь про действующего чемпиона мира по блицу. Любая победа над ним – огромный успех.
– Можно сказать, что обыграл кумира, или у тебя другие любимые шахматисты?
– Сто процентов. Магнус — мой кумир.
– А мог бы пояснить почему?
– Он показывает шикарную игру на протяжении многих лет. По ощущениям на уровень выше остальных топовых игроков. Всегда слежу за его выступлениями, анализирую партии. Норвежец практически безупречен в эндшпиле. Но я спокойно воспринимаю свою победу. Да, обыграл кумира, но надо идти вперед. Выходить на профессиональный уровень, – сказал Ахмедов.
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