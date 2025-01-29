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14-летний российский шахматист Ахмедов обыграл Карлсена на онлайн-турнире «Титульный вторник»

14-летний россиянин Давид Ахмедов обыграл Магнуса Карлсена на онлайн-турнире.

Ахмедов, чей рейтинг составляет 2368, и Карлсен встретились в рамках «Титульного вторника».

Российский шахматист обыграл норвежца белыми фигурами во втором туре соревнований. Партия завершилась на 56-м ходу. 

Мировой рекорд от 9-летнего шахматиста из России: превзошел «Месси», уже впечатлил Карлсена

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
logoМагнус Карлсен
Давид Ахмедов
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