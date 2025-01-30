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14-летний шахматист Ахмедов, обыгравший Карлсена: «Магнус мой кумир, потому что показывает шикарную игру в течение долгих лет»

14-летний шахматист Ахмедов, обыгравший Карлсена, назвал норвежца своим кумиром.

Россиянин Давид Ахмедов ранее обыграл 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена в онлайн-турнире «Титульный вторник» по блицу.

«Мой кумир, однозначно, как раз Магнус Карлсен, потому что шикарную игру показывает в течение долгих лет», – сказал Ахмедов.

Мама российского шахматиста Анна рассказала, что сын посещал секцию с пяти лет. По ее словам, успехи у мальчика наблюдались уже спустя месяц после занятий в шахматной школе.

«Потом тренеры говорили, что его было с занятий не выгнать, уже начинали следующие группы. Его тренер самый первый, детский, <…> выразил наблюдение, что он мог проводить часами в шахматном клубе», – сказала Анна.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Известия»
Давид Ахмедов
logoМагнус Карлсен
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