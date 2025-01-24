Дмитрий Песков: «Мы продолжим терпеливую работу с тем, чтобы обеспечить возможность нашим спортсменам принимать участие в международных соревнованиях»
Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит работу по возвращению в спорт.
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) ранее объявила о допуске российских юношеских команд до соревнований в нейтральном статусе.
«Конечно, мы продолжим терпеливую работу с тем, чтобы обеспечить возможность нашим спортсменам принимать участие в международных соревнованиях.
Пускай и поначалу в нейтральном статусе, главное начинать играть и возвращаться в международную спортивную жизнь», – сказал пресс-секретарь президента РФ Песков, комментируя решение ФИДЕ.
Песков также является председателем попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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