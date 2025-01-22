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Исполнительный директор ФШР Ткачев – Мурзину: «Ты пользуешься социальными благами и при этом хаешь и плюешь на Россию… Как такое может быть?»

Исполнительный директор ФШР Ткачев раскритиковал Володара Мурзина.

Ранее шахматист заявил: «Не хочу иметь отношения к руководству ФШР, которое поддерживает только «своих детей и спортсменов», а на остальных им наплевать».

«Ты живешь в великой стране, тебе страна дала образование, квартиру, которая является ведомственной. Ты стоишь на ставке в министерстве спорта, получаешь зарплату.

То есть ты пользуешься всеми социальными благами, включая то, что у тебя многодетная семья – это же тоже социальные блага, гарантии. Все, чем и пользуются все обычные нормальные люди – граждане России. И при этом ты хаешь и плюешь на Россию… Как такое может быть? Две несовместимые вещи просто.

И ссылаться на то, что ребенку 18 лет… Я в 18 лет с автоматом Калашникова служил на границе Советского Союза. Так что ссылаться на то, что он что‑то не понимает… Все он прекрасно понимает. Нельзя плевать в колодец, из которого ты и пьешь», – сказал Александр Ткачев.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: «Матч ТВ»
ФШР
Володар Мурзин
Александр Ткачев
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