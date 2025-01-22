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Песков о переходах шахматистов: «Мы, как федерация, хотели бы, чтобы наши спонсоры не продолжали поддержку спортсменов, меняющих флаг»

Дмитрий Песков оценил конфликт Володара Мурзина с Федерацией шахмат России.

«С его тренером (Михаилом Кобалией – Спортс’‘), наверное, я не соглашусь. Тренер критиковал Федерацию шахмат России, что, дескать, та не помогала. Это не так. По меньшей мере это не так. Сам Мурзин и в «Сириусе» занимался на шахматном направлении, принимал регулярное участие в сессиях гроссмейстерского центра федерации, в учебно-тренировочных сборах юношеской сборной России, в различных соревнованиях. Это и есть выражение поддержки федерации.

И, конечно, мы ему желаем в любом случае продолжения максимально успешной шахматной карьеры. И будем за него болеть в любом случае.

Большая часть расходов по оплате работы тренеров и участия в сессиях, по выступлению на соревнованиях различного ранга на протяжении всего прошлого периода времени оплачивали Министерство спорта и Федерация шахмат. Да что уж говорить, в чисто житейском плане. В бессрочный социальный наем при содействии федерации ему была предоставлена двухкомнатная квартира. Ну и наконец, тот самый банк, спонсор, щедрый, благородный банк, появился тоже не без участия федерации. Вот поэтому здесь я с тренером согласиться не могу.

А что касается желания или нежелания перейти под другой флаг, ну, это право каждого спортсмена и каждого шахматиста. Насильно здесь мил не будешь, что называется, но мы в любом случае, повторяю, желаем ему успехов.

Что касается спонсоров, то, конечно, мы, как федерация, хотели бы все-таки, чтобы наши уважаемые спонсоры не продолжали поддержку тех спортсменов, которые меняют флаг, которые перестают быть нашими. Спонсоры-то наши, и как только флаг перестает быть нашим, ну, давайте прекращать эту поддержку. Спортсмен тогда должен делать свой выбор», – сказал пресс-секретарь президента, председатель попечительского совета ФШР.

«Ты живешь в великой стране и хаешь ее». Наша федерация шахмат опять скандалит с 18-летним чемпионом

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РБК Спорт
logoДмитрий Песков
ФШР
деньги
Михаил Кобалия
Володар Мурзин
Министерство спорта России
бизнес
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