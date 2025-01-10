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  • Шувалова о том, что Непомнящий и Карлсен разделили победу: «Возможно, Магнус почувствовал неуверенность, когда Ян отыгрался. Ему было бы больно проиграть матч»
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Шувалова о том, что Непомнящий и Карлсен разделили победу: «Возможно, Магнус почувствовал неуверенность, когда Ян отыгрался. Ему было бы больно проиграть матч»

Шахматистка Полина Шувалова высказалась о развязке финального матча ЧМ по блицу.

Россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен разделили победу на чемпионате мира по блицу, который проходил 30-31 декабря в Нью-Йорке.

– Чемпионат мира вышел событийным на скандалы. Без лучшего шахматиста в большинстве из них не обошлось. Доходил ли этот инфошум до вас?

– Честно говоря, такие скандалы и моменты мне не очень интересны. Я обращаю, конечно, на них внимание, но не углубляюсь в изучение вопроса. К тому же мужской турнир игрался отдельно, мы находились в отдалении.

И ютуб смотрела, и читала о произошедших историях, но больше для развлечения. Этот чемпионат действительно подарил нам много неоднозначных моментов.

– Под «неоднозначными моментами» вы имеете в виду в первую очередь скандал с дресс-кодом и разделение первого места по блицу между Магнусом и Яном?

– Разделение титула мне вообще непонятно. Мотивы игроков закончить на такой хорошей ноте для обоих игроков не ясны. Карлсен, возможно, почувствовал неуверенность, когда после 2:0 Ян отыгрался и пошли ничьи. Вероятно, Магнусу было бы больно проиграть этот матч.

Или же он спешил к новогоднему столу. Не знаю… Видимо, имелись дела поважнее. То, что на это пошла ФИДЕ, вызывает вопросы. Разыгрывается важный титул, спортивный принцип, а разделение чемпионского звания – более дружеское решение.

– Турнир приобрел характер выставочного матча...

– Да, последний матч немного оставил такое послевкусие. Я знаю, что такой прецедент случался на Кубке Синкфилда. Но это частный турнир со спонсорскими деньгами и приятной дружеской атмосферой. Звание чемпиона мира все-таки должно иметь немного другое значение, – сказала Шувалова. 

Первая победа России в 2025-м: Непомнящий забрал ЧМ по блицу, разделив титул с Карлсеном

Опубликовано: Полина Лоцик
logoчемпионат мира по блицу
Полина Шувалова
logoЯн Непомнящий
logoМагнус Карлсен
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