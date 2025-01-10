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Непомнящий о том, что разделил победу на ЧМ по блицу с Карлсеном: «Я был немного ошарашен таким предложением. Магнус же очень амбициозный спортсмен»

Непомнящий рассказал, как отреагировал на предложение Карлсена разделить победу.

Россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен разделили победу на чемпионате мира по блицу, который проходил 30-31 декабря в Нью-Йорке.

– Решение разделить первое место вы приняли в том числе от усталости? Потому что играть можно было бесконечно долго.

– Сложно сказать. В теории партий действительно могло быть очень много. Но меня это предложение в моменте удивило. Магнус же очень амбициозный спортсмен. И это распространяется на все: футбол, какие-то другие игры, на тренировочные партии. Он все время хочет выиграть, и дополнительная мотивация ему не нужна. Так что я был немного ошарашен таким предложением.

Но надо сказать, что после неровных партий в основное время тай-брейк мы оба играли очень качественно. За эти партии реально не стыдно, несмотря на то что это блиц.

Можно рассуждать, насколько это все в духе правил, что это в духе олимпизма или нет и так далее. Хотя, мне кажется, на Олимпиаде подобный случай был. Так что это не единичный пример в истории спорта. В истории шахмат, возможно, редкий. Действительно, шахматы – даже блиц – игра с некоторыми ничейными тенденциями. К тому же Магнус предложил ничью, когда ему предстояла игра белым цветом: было бы не умно отказываться.

И, еще раз, мной было сыграно к тому моменту 15 партий. И мне не нравилось то, как я играл. Только последние несколько партий с Карлсеном были на довольно высоком уровне – до этого я играл неровно почти весь день. У него тоже были перепады. Так что отчасти это было прагматичное решение. Было семь часов вечера, впереди Новый год, и нужно ли нам сражаться до потери пульса, до победного конца?

Магнус потом на пресс-конференции сказал, что это может кому-то понравиться, а кому-то нет. Действительно, мнения разделились. От резко негативных, которых поначалу было довольно много, до вполне себе лояльных. Наверное, когда смотришь нокаут-турнир, хочется видеть одного победителя. Но я не думаю, что это станет какой-то традицией. В целом, что называется, заиграно.

– Трофей же был один. Он вам достался, а Карлсену потом сделают?

– Я его спросил – он говорит: «Забирай». Я и забрал. Но я не думаю, что тут есть какая-то проблема. Ему сделают такой же. Будет два комплекта кубков и медалей, – сказал Непомнящий.

Первая победа России в 2025-м: Непомнящий забрал ЧМ по блицу, разделив титул с Карлсеном

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoчемпионат мира по блицу
logoЯн Непомнящий
logoМагнус Карлсен
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