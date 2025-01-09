Михаил Кобалия: «Ушла плеяда сильных шахматистов. У нас стало заметно меньше людей с рейтингом не только 2700, но уже и 2600. Восполнить этот пробел крайне сложно»

Михаил Кобалия высказался об уходе российских шахматистов в другие сборные.

Кобалия – тренер чемпиона мира по рапиду Володара Мурзина.

– Володару предлагали подписать контракт с федерацией, по которому в обмен на помощь с тренерами и выездами на турниры он не мог бы в течение 10 лет менять спортивное гражданство?

– Полтора года назад эта тема обсуждалась. Но Володару на тот момент не было 18 лет, я всего лишь тренер, поэтому переадресовал вопрос маме как его представителю. В итоге, насколько знаю, официально контракт ей так и не предложили.

– Может ли эта история с контрактами реально удержать шахматистов от смены спортивного гражданства?

– Сама идея довольно логичная. Федерация хочет вкладываться в спортсменов, но не хочет терять деньги в случае перехода в другие страны. Но знаете, с другой стороны, из хорошей федерации никто не убегает.

В 2022-м часть спортсменов ушла сразу по политическим мотивам. Их удержать было почти невозможно. Но много было колеблющихся, и вот им нужно было дать перспективу, поддержку. В частности, Санан Сюгиров, который в свое время был детским чемпионом мира. Я говорил, что необходимо дать ему мотивацию, но мои предложения отвергались, и в итоге к нему обратились венгры, он принял предложение и сыграл за них в прошлом году на Олимпиаде.

Было и еще несколько аналогичных примеров. Ушла плеяда сильных шахматистов: Владимир Федосеев, Никита Витюгов, Алексей Сарана, Кирилл Алексеенко, Александр Предке, Григорий Опарин, Михаил Антипов, Антон Демченко, Максим Чигаев... В итоге у нас стало заметно меньше людей с рейтингом не только 2700, но уже и 2600. Восполнить этот пробел крайне сложно.

– Что ждет российские шахматы в случае полноценного возвращения? Сможем мы конкурировать с сильнейшими странами – Индией, США?

– Индия – очевидно номер один, они выиграли последнюю Олимпиаду и у мужчин, и у женщин. Конкурировать с ними сейчас практически невозможно. Плюс появляются другие страны – Казахстан, Узбекистан, Турция, где тоже растет поколение сильных шахматистов. Если раньше Россия могла выставить хоть три команды, и даже третья входила бы в мировой топ, то сейчас нам и одну команду набрать будет тяжело.

США? Там другая система: есть массовый детский спорт, но потом почти все сильные молодые шахматисты выбирают учебу. Плюс у них постоянный приток сильных игроков из других стран. Во многом из-за того, что они предлагают учебу в университете в обмен на спортивное гражданство. И для многих шахматистов это действительно становится билетом в жизнь.

Володару, кстати, тоже предлагали поехать учиться в американский университет.

– Почему он отказался?

– Чтобы профессионально заниматься шахматами, нужно уделять им очень много времени. А учеба в американском вузе – серьезная нагрузка, она точно будет не для галочки. Мы решили, что если ставить в спорте большие цели, совмещать это с таким образованием не получится.

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