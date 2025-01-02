Грищук о том, что Непомнящий и Карлсен разделили победу: «Абсолютно позорное решение ФИДЕ. Две золотые медали – это то же самое, что ни одной»

Грищук назвал позорным решение ФИДЕ присудить два золота на ЧМ по блицу.

Россиянин Ян Непомнящий и норвежец Карлсен в финале чемпионата мира по блицу дошли до тай-брейка, сыграли три партии вничью, а затем согласились разделить победу.

– Что вы думаете о решении разделить титул чемпиона мира по блицу между Магнусом и Яном?

– Абсолютно позорное решение со стороны ФИДЕ. Впрочем, им не привыкать, точно так же они поступили на онлайн-олимпиаде 2021 года, когда присудили два золота России и Индии, хотя мы выигрывали решающий матч.

Видимо, руководство ФИДЕ во главе с Аркадием Дворковичем не понимает, что две золотые медали – это то же самое, что ни одной золотой медали, – сказал российский шахматист Александр Грищук.