Грищук о том, что Непомнящий и Карлсен разделили победу: «Абсолютно позорное решение ФИДЕ. Две золотые медали – это то же самое, что ни одной»
Грищук назвал позорным решение ФИДЕ присудить два золота на ЧМ по блицу.
Россиянин Ян Непомнящий и норвежец Карлсен в финале чемпионата мира по блицу дошли до тай-брейка, сыграли три партии вничью, а затем согласились разделить победу.
– Что вы думаете о решении разделить титул чемпиона мира по блицу между Магнусом и Яном?
– Абсолютно позорное решение со стороны ФИДЕ. Впрочем, им не привыкать, точно так же они поступили на онлайн-олимпиаде 2021 года, когда присудили два золота России и Индии, хотя мы выигрывали решающий матч.
Видимо, руководство ФИДЕ во главе с Аркадием Дворковичем не понимает, что две золотые медали – это то же самое, что ни одной золотой медали, – сказал российский шахматист Александр Грищук.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Советский спорт»
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