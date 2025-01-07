«Тем, кто ставит титул Непомнящего под сомнение, следует внимательно изучить чемпионаты и Олимпиады в других видах спорта». Шипов о ЧМ по блицу

Сергей Шипов считает, что победа Яна Непомнящего на ЧМ не подлежит сомнению.

В ночь на 1 января в Нью-Йорке проходил финал чемпионата мира по блицу между россиянином Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном . Они дошли до тай-брейка, где трижды сыграли вничью и согласились разделить победу на двоих.

«Это первый индивидуальный титул чемпиона мира для Яна во взрослой карьере, надеюсь, не последний. Жаль, что в дележе, но надеюсь, что Непомнящий вскоре все-таки обыграет Карлсена в очередном важном матче. Сейчас было близко, и все к этому идет. Мы дождемся.

Тем, кто ставит титул Яна под сомнение, следует внимательно изучить чемпионаты и Олимпиады в других видах спорта. К примеру, прыжки в высоту у мужчин на Олимпиаде дали два золота (победу разделили Мутаз Баршим и Джанмарко Тамбери – Спортс’’), так что двойные стандарты тут недопустимы, Ян – молодец.

Титулы учеников – бальзам для тренера. Значит, работали не зря», – сказал гроссмейстер Шипов , который раньше тренировал Непомнящего.

Первая победа России в 2025-м: Непомнящий забрал ЧМ по блицу, разделив титул с Карлсеном