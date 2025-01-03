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Глава Федерации шахмат России: «Вызывает вопрос, почему Дубов решает не играть с Ниманном, а Карлсен – спокойно проводит с ним партии на ЧМ»

В Федерации шахмат России удивились нежеланию Дубова играть с Ниманном.

Российский гроссмейстер Даниил Дубов ранее заявил, что проспал партию против американца Ханса Ниманна на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке. В ФШР уже называли эту причину сомнительной и пообещали рассмотреть ситуацию.

«Вызывает вопрос, почему Дубов решает не играть с Ниманном, а Карлсен – спокойно проводит с ним партии на чемпионате мира по блицу.

Напомню, что скандал между американцем и норвежцем закончился внесудебным урегулированием о том, что Карлсен не имеет права бойкотировать турниры, в которых принимает участие Ниманн. Карлсен, уверен, проконсультировался с юристами и понял, чем ему это грозит, и решил не рисковать».

Думаю, если и в любом следующем турнире Карлсен встретится с Ниманном, то он не будет бойкотировать или просыпать партию», – сказал глава ФШР Андрей Филатов.

Дубов «проспал» партию с Ниманном. Такой протест из-за читерства?

Скандальный старт года в шахматах: наша федерация ссорится с собственными игроками

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoчемпионат мира по блицу
logoХанс Ниманн
logoМагнус Карлсен
ФШР
Даниил Дубов
Андрей Филатов
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