Глава Федерации шахмат России: «Вызывает вопрос, почему Дубов решает не играть с Ниманном, а Карлсен – спокойно проводит с ним партии на ЧМ»
Российский гроссмейстер Даниил Дубов ранее заявил, что проспал партию против американца Ханса Ниманна на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке. В ФШР уже называли эту причину сомнительной и пообещали рассмотреть ситуацию.
«Вызывает вопрос, почему Дубов решает не играть с Ниманном, а Карлсен – спокойно проводит с ним партии на чемпионате мира по блицу.
Напомню, что скандал между американцем и норвежцем закончился внесудебным урегулированием о том, что Карлсен не имеет права бойкотировать турниры, в которых принимает участие Ниманн. Карлсен, уверен, проконсультировался с юристами и понял, чем ему это грозит, и решил не рисковать».
Думаю, если и в любом следующем турнире Карлсен встретится с Ниманном, то он не будет бойкотировать или просыпать партию», – сказал глава ФШР Андрей Филатов.
Дубов «проспал» партию с Ниманном. Такой протест из-за читерства?
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