«Заявление сомнительное». Федерация шахмат России рассмотрит ситуацию с Дубовым, проспавшим партию на ЧМ
Дубов не явился на партию с американцем Хансом Ниманном на чемпионате мира по блицу, позже заявив, что проспал.
«Заявление Дубова о том, что он проспал, я считаю сомнительным. Мы будем изучать эту ситуацию. Насколько я помню, были заявления со стороны Дубова, что он не будет играть с Ниманном и он согласен со всеми обвинениями, которые против американца выдвигал Магнус Карлсен. Соответственно, я допускаю, что Дубов таким поступком присоединился к позиции Карлсена.
Если это так – это одна ситуация. Потому что Дубов забывает о том, что представляет на чемпионате мира не только себя, но и страну. Если он действительно проспал – это крайне непрофессионально. И говорит о том, что он не является большим профессионалом».
Страна, налогоплательщики инвестировали в шахматистов, чтобы они получали образование, формировались как игроки. И многие, добившись определенных успехов, забывают, что это не они исключительные, а это наша российская шахматная школа, на средства государства, налогоплательщиков, их сформировала и позволила стать большими шахматными профессионалами.
И на чемпионате мира шахматисты представляют не только себя, а страну. И если мы выясняем, что Дубов позволил себе вот так не явиться на партию из-за каких-то своих эгоистических мотивов, то ФШР, конечно, сделает выводы», – рассказал глава ФШР Андрей Филатов.
Дубов «проспал» партию с Ниманном. Такой протест из-за читерства?
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