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Федерация шахмат России пригласила американца Ниманна на «Аэрофлот опен»

Федерация шахмат России пригласила американца Ниманна на «Аэрофлот опен».

«Мы приглашаем Ханса Ниманна на «Аэрофлот опен». В наступившем году одним из ярких событий должен стать 20-й, юбилейный турнир, который мы проводим с нашим надежным партнером – «Аэрофлотом».

С 28 февраля по 7 марта в центре Москвы пройдет грандиозный турнир. В нем традиционно примут участие многие сильнейшие шахматисты мира. Благодаря «Аэрофлоту» призовой фонд увеличится, хотя он и в прошлом году был одним из самых высоких. Надеемся, американский гроссмейстер примет наше приглашение», – рассказал исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

Во время чемпионата мира по блицу в Нью-Йорке россиянин Даниил Дубов не пришел на игру с Хансом Ниманном, позже заявив, что проспал встречу.

Ниманн в ответ призвал Дубова сыграть блиц-матч на любых условиях и оплатить 10 тысяч долларов в благотворительный фонд, если россиянин победит.

Дубов «проспал» партию с Ниманном. Такой протест из-за читерства?

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
ФШР
Аэрофлот-опен
logoХанс Ниманн
Даниил Дубов
Александр Ткачев
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