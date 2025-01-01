Магнус Карлсен: «Разделить победу с Непомнящим было правильным решением»
Карлсен считает верным решение разделить победу с Непомнящим на ЧМ по блицу.
«Это был длинный день. Мы сыграли много матчей, и я чувствовал, что продолжать было бы слишком… Поделить победу было правильным решением.
Люди, конечно, понимали, что мы и устали, и нервничали. Кому‑то понравится это, кому‑то нет», – рассказал Магнус Карлсен.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
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