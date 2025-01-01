Филатов о победе Непомнящего: «Горжусь, что наш спорт принес России первые медали международных соревнований в 2025 году»
«Горжусь тем, что наш вид спорта принес России первые медали международных соревнований в 2025 году. Надеюсь, что таких побед станет больше.
Впервые в истории шахматисты согласились поделить первое место, и Ян Непомнящий, который так долго к этому шел, стал чемпионом мира по блицу наравне с Магнусом Карлсеном. Россиянин смог отыграться в тяжелейшей матчевой ситуации и по праву завоевал этот титул.
Екатерина Лагно также показала выдающиеся результаты на чемпионатах мира по рапиду и блицу, завоевав медали в каждой дисциплине. Будучи многодетной матерью, она на протяжении многих лет входит в шахматную элиту и завоевывает награды на крупнейших мировых соревнованиях. В своем профессионализме Екатерина является примером для многих шахматистов.
Поздравляю наших спортсменов с успехом и желаю всем удачи в новом году!» – сказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.
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