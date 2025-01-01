Непомнящий о том, что разделил победу с Карлсеном: «Возможно, ФИДЕ вернет армагеддон на тай-брейке. Но я не собираюсь ныть по этому поводу»
Непомнящий оценил решение разделить победу на ЧМ по блицу вместе с Карлсеном.
«Конечно, было неспокойно, но я не был слишком пессимистичен. Получился не лучший старт, но при каждом удобном случае я буду стараться играть дальше и использовать шансы. В блице все может случиться.
По‑моему, такой случай уже был в Токио. Мне не очень понравилось решение делить первое место в онлайн‑олимпиаде. Это было немного противоречивым для меня, но ладно. Так что я думаю, что, возможно, это приведет к тому, что ФИДЕ вернет армагеддон, чтобы определить победителя. Но я не собираюсь ныть по этому поводу», – сказал Непомнящий.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
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