  • Спортс
  • Шахматы
  • Новости
  • Чемпионат мира по блицу (жен). 1/4 финала. Цзюй Вэньцзюнь сыграет с Гуниной, Лагно против Йип, другие партии
1

Чемпионат мира по блицу (жен). 1/4 финала. Цзюй Вэньцзюнь сыграет с Гуниной, Лагно против Йип, другие партии

Россиянки Гунина и Лагно сыграют в четвертьфинале чемпионата мира по блицу.

Чемпионат мира по блицу среди женщин

Нью-Йорк, США

31 декабря

Начало партий – 22.00 по московскому времени. Прямая трансляции – на ютуб-канале ФИДЕ. 

1/4 финала

Рамешбабу Вайшали (Индия) – Чжу Цзиньэр (Китай),

Цзюй Вэньцзюнь (Китай) – Валентина Гунина (Россия)

Екатерина Лагно (Россия) – Карисса Йип (США)

Бибисара Асаубаева (Казахстан) – Лэй Тинцзе (Китай)

ПРИМЕЧАНИЕ: серия плей-офф играется по нокаут-системе. Каждый мини-матч состоит из четырех партий. В случае равенства очков соперницы играют до первой победы одной из сторон.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Валентина Гунина
Лэй Тинцзе
Рамешбабу Вайшали
Цзюй Вэньцзюнь
Екатерина Лагно
logoБибисара Асаубаева
Чжу Цзиньэр
чемпионат мира по быстрым шахматам
Чемпионат мира по блицу среди женщин
результаты
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Материалы по теме
Аркадий Дворкович: «Победа Мурзина на ЧМ по рапиду – неожиданность, но закономерная с учетом его прогресса в последние годы»
329 декабря, 13:10
Чемпионат мира по рапиду. Россиянка Лагно завоевала бронзу, победила Конеру, Цзюй Вэньцзюнь – 2-я
129 декабря, 06:50
Непомнящий, Дубов, Грищук и Есипенко сыграют на ЧМ по быстрым шахматам в США
25 декабря, 10:30
Рекомендуем
Главные новости
«Готов перевести 10 тысяч долларов в любой благотворительный фонд, если он победит». Ниманн заявил, что готов провести матч с Дубовым на любых условиях
123 минуты назад
Чемпионат мира по блицу. 1/4 финала. Непомнящий сыграет с Мурзиным, Карлсен встретится с Ниманном, другие партии
2сегодня, 08:38
Даниил Дубов проспал партию против Ханса Ниманна на чемпионате мира по блицу
33сегодня, 08:15
Чемпионат мира по блицу. Непомнящий, Мурзин, Карлсен, Каруана, Со, Фируджа, Ниманн и Дуда вышли в 1/4 финала
40сегодня, 07:45
Карлсен опоздал на игру на чемпионате мира по блицу. Он пришел в джинсах
36сегодня, 07:05
Андрей Филатов: «Карлсен может выставить на аукцион джинсы, из-за которых все началось. Также можно подарить их Дворковичу»
вчера, 19:44
Ниманн о скандале с Карлсеном на ЧМ: «Разочаровывает, что одному игроку позволяют глумиться над турниром, а затем встают перед ним на колени»
69вчера, 12:40
66 российских шахматистов перешли в другие страны в 2024 году
4вчера, 12:12
Сергей Карякин: «Запасной футболист получает в разы больше семи шахматистов, не должно быть такой большой разницы. Успехи даже смешно сравнивать»
149вчера, 11:10
Сергей Карякин: «Символично, что в последнее время чемпионами мира становятся только 18-летние. Шахматы стремительно молодеют»
вчера, 10:40
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России. 2-й тур. Грищук сыграл вничью Понкратовым, Матлаков разошелся миром с Есипенко, другие результаты
118 августа, 20:44
Умайганат Османова, которой соперница разлила на стол неизвестное вещество, стала второй на чемпионате Дагестана
19 августа, 09:23
Фестиваль Chess &amp; Jazz снова объединил поклонников шахмат и джаза в Саду «Эрмитаж»
129 июля, 10:36Фото
Карякин о продолжении карьеры: «Есть сомнения по поводу классических шахмат. А быстрый формат, блиц – я получаю от этого удовольствие»
19 июля, 11:31
Валентина Гунина: «Бронза Игр БРИКС в личном зачете – это очень важно для меня. Я являюсь примером для больных волчанкой, что все возможно»
22 июня, 13:02
Ян Непомнящий о финале ЛЧ: «Болеть буду традиционно против «Реала». Я же за «Барселону»
241 июня, 14:49
Ян Непомнящий о «Спартаке»: «Потерял интерес к матчам – за титул мы не боремся, еврокубков нет. История с Промесом не укладывается в голове, запредельный уровень безалаберности клуба и игрока»
517 мая, 12:28
Сергей Смагин о Всемирном зале славы: «Про Крамника и говорить нечего. Все чемпионы мира автоматически должны туда попадать»
128 апреля, 13:18
Шахматист Есипенко: «Я фанат Криштиану Роналду, поэтому априори поддерживал его команды. Пришлось даже немного «МЮ», это было тяжело»
1922 января, 08:08
Аркадий Дворкович: «ФИДЕ приняла серьезные меры по борьбе с читерством на чемпионате мира по рапиду и блицу»
129 декабря 2023, 08:58
Рекомендуем