Чемпионат мира по блицу (жен). 1/4 финала. Цзюй Вэньцзюнь сыграет с Гуниной, Лагно против Йип, другие партии

Россиянки Гунина и Лагно сыграют в четвертьфинале чемпионата мира по блицу.

Чемпионат мира по блицу среди женщин

Нью-Йорк, США

31 декабря

Начало партий – 22.00 по московскому времени. Прямая трансляции – на ютуб-канале ФИДЕ.

1/4 финала

Рамешбабу Вайшали (Индия) – Чжу Цзиньэр (Китай),

Цзюй Вэньцзюнь (Китай) – Валентина Гунина (Россия)

Екатерина Лагно (Россия) – Карисса Йип (США)

Бибисара Асаубаева (Казахстан) – Лэй Тинцзе (Китай)

ПРИМЕЧАНИЕ: серия плей-офф играется по нокаут-системе. Каждый мини-матч состоит из четырех партий. В случае равенства очков соперницы играют до первой победы одной из сторон.