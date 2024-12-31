Чемпионат мира по блицу (жен). 1/4 финала. Цзюй Вэньцзюнь сыграет с Гуниной, Лагно против Йип, другие партии
Россиянки Гунина и Лагно сыграют в четвертьфинале чемпионата мира по блицу.
Чемпионат мира по блицу среди женщин
Нью-Йорк, США
31 декабря
Начало партий – 22.00 по московскому времени. Прямая трансляции – на ютуб-канале ФИДЕ.
1/4 финала
Рамешбабу Вайшали (Индия) – Чжу Цзиньэр (Китай),
Цзюй Вэньцзюнь (Китай) – Валентина Гунина (Россия)
Екатерина Лагно (Россия) – Карисса Йип (США)
Бибисара Асаубаева (Казахстан) – Лэй Тинцзе (Китай)
ПРИМЕЧАНИЕ: серия плей-офф играется по нокаут-системе. Каждый мини-матч состоит из четырех партий. В случае равенства очков соперницы играют до первой победы одной из сторон.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем