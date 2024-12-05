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Непомнящий, Дубов, Грищук и Есипенко сыграют на ЧМ по быстрым шахматам в США

Стало известно, кто из российских шахматистов выступит на чемпионате мира по рапиду и блицу, который пройдет в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря.

В число участников среди мужчин вошли Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Александр Грищук, Андрей Есипенко, Володар Мурзин, Александр Шиманов, Давид Паравян, Александр Рахманов, Арсений Нестеров, Рудик Макарян, Алексей Гребнев, Семен Ханин и Иван Землянский.

Среди женщин выступят Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анастасия Боднарук и Ирен Люцингер.

Всего в открытом турнире сыграют 180 шахматистов, в женском – 109.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ФИДЕ
Даниил Дубов
Екатерина Лагно
Лея Гарифуллина
Арсений Нестеров
Александр Шиманов
logoАлександр Грищук
Алексей Гребнев
Александр Рахманов
чемпионат мира по быстрым шахматам
Анастасия Боднарук
Полина Шувалова
Рудик Макарян
logoАндрей Есипенко
Володар Мурзин
Иван Землянский
Валентина Гунина
Давид Паравян
logoЯн Непомнящий
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