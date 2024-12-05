Непомнящий, Дубов, Грищук и Есипенко сыграют на ЧМ по быстрым шахматам в США
Стало известно, кто из российских шахматистов выступит на чемпионате мира по рапиду и блицу, который пройдет в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря.
В число участников среди мужчин вошли Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Александр Грищук, Андрей Есипенко, Володар Мурзин, Александр Шиманов, Давид Паравян, Александр Рахманов, Арсений Нестеров, Рудик Макарян, Алексей Гребнев, Семен Ханин и Иван Землянский.
Среди женщин выступят Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анастасия Боднарук и Ирен Люцингер.
Всего в открытом турнире сыграют 180 шахматистов, в женском – 109.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ФИДЕ
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