Непомнящий, Дубов, Грищук и Есипенко сыграют на ЧМ по быстрым шахматам в США

Стало известно, кто из российских шахматистов выступит на чемпионате мира по рапиду и блицу, который пройдет в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря.

В число участников среди мужчин вошли Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Александр Грищук, Андрей Есипенко, Володар Мурзин, Александр Шиманов, Давид Паравян, Александр Рахманов, Арсений Нестеров, Рудик Макарян, Алексей Гребнев, Семен Ханин и Иван Землянский.

Среди женщин выступят Екатерина Лагно, Валентина Гунина, Полина Шувалова, Лея Гарифуллина, Анастасия Боднарук и Ирен Люцингер.

Всего в открытом турнире сыграют 180 шахматистов, в женском – 109.