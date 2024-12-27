Чемпионат мира по рапиду (жен). Элис Ли лидирует после четырех туров, Цзюй Вэньцзюнь – 2-я, Гунина – 7-я, Шувалова – 12-я, Лагно – 13-я
Турнир проходит 26–29 декабря.
Нью-Йорк, США
Женщины
Начало партий – 22:15 по московскому времени
Положение после 4 туров из 11
1. Элис Ли (США) – 4
2. Цзюй Вэньцзюнь (Китай) – 3,5
3. Тань Чжунъи (Китай) – 3,5
4. Харика Дронавалли (Индия) – 3,5
5. Нино Бациашвили (Грузия) – 3,5
6. Гюнай Мамедзаде (Азербайджан) – 3,5
7. Валентина Гунина (Россия) – 3
8. Анна Музычук (Украина) – 3
9. Уурцаих Ууриинтуя (Монголия) – 3
10. Батхуягийн Монгонтуул (Монголия) – 3
11. Афруза Хамдамова (Узбекистан) – 3
12. Полина Шувалова (Россия) – 3
13. Екатерина Лагно (Россия) – 3
14. Лея Гарифуллина (Россия) – 3
15. Рамешбабу Вайшали (Индия) – 3...
59. Анастасия Боднарук (Россия) – 2
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени в рапиде – 15 минут плюс 10 секунд на каждый ход с первого. Шахматисты сыграют 11 туров по швейцарской системе, в случае равенства очков места определяются по дополнительным показателям.
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