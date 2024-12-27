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  • Чемпионат мира по рапиду (жен). Элис Ли лидирует после четырех туров, Цзюй Вэньцзюнь – 2-я, Гунина – 7-я, Шувалова – 12-я, Лагно – 13-я
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Чемпионат мира по рапиду (жен). Элис Ли лидирует после четырех туров, Цзюй Вэньцзюнь – 2-я, Гунина – 7-я, Шувалова – 12-я, Лагно – 13-я

Американка Элис Ли лидирует на женском ЧМ по рапиду, россиянка Гунина – 7-я.

Турнир проходит 26–29 декабря.

Чемпионат мира по рапиду

Нью-Йорк, США

Женщины

Начало партий – 22:15 по московскому времени

Положение после 4 туров из 11

1. Элис Ли (США) – 4

2. Цзюй Вэньцзюнь (Китай) – 3,5

3. Тань Чжунъи (Китай) – 3,5

4. Харика Дронавалли (Индия) – 3,5

5. Нино Бациашвили (Грузия) – 3,5

6. Гюнай Мамедзаде (Азербайджан) – 3,5

7. Валентина Гунина (Россия) – 3

8. Анна Музычук (Украина) – 3

9. Уурцаих Ууриинтуя (Монголия) – 3

10. Батхуягийн Монгонтуул (Монголия) – 3

11. Афруза Хамдамова (Узбекистан) – 3

12. Полина Шувалова (Россия) – 3

13. Екатерина Лагно (Россия) – 3

14. Лея Гарифуллина (Россия) – 3

15. Рамешбабу Вайшали (Индия) – 3...

59. Анастасия Боднарук (Россия) – 2

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени в рапиде – 15 минут плюс 10 секунд на каждый ход с первого. Шахматисты сыграют 11 туров по швейцарской системе, в случае равенства очков места определяются по дополнительным показателям.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoАнна Музычук
Тань Чжунъи
Полина Шувалова
Екатерина Лагно
Харика Дронавалли
Цзюй Вэньцзюнь
Нино Бациашвили
чемпионат мира по быстрым шахматам
результаты
Валентина Гунина
Элис Ли
Лея Гарифуллина
Анастасия Боднарук
Рамешбабу Вайшали
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