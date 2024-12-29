Аркадий Дворкович: «Победа Мурзина на ЧМ по рапиду – неожиданность, но закономерная с учетом его прогресса в последние годы»
Турнир прошел в Нью-Йорке. Победу одержал 18-летний Мурзин, Александр Грищук занял второе место, Ян Непомнящий – третье. У женщин Екатерина Лагно завоевала бронзу.
«Успехи российских шахматистов не удивили, так как российская шахматная школа традиционно является одной из самых сильных в мире и способствует увлекательной конкуренции в мировом масштабе. Но, безусловно, это отличный новогодний подарок российским болельщикам.
Победа именно Володара – конечно, неожиданность, но все же закономерная с учетом его прогресса в последние годы. А успехи Екатерины Лагно, Александра Грищука и Яна Непомнящего – подтверждение их высочайшего класса.
Также поздравляю Хампи Конеру и чемпионку мира Цзюй Вэньцзюнь с их блестящими результатами в женском рапиде», – сказал президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.
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