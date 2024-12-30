Ниманн о скандале с Карлсеном на ЧМ: «Разочаровывает, что одному игроку позволяют глумиться над турниром, а затем встают перед ним на колени»
Ханс Ниманн упрекнул ФИДЕ на фоне скандала с Магнусом Карлсеном на ЧМ.
Ранее норвежец Магнус Карлсен снялся с чемпионата мира по рапиду, отказавшись переодевать джинсы – эта одежда нарушала официальный дресс-код соревнований. Однако позже Международная шахматная федерация (ФИДЕ) изменила правила, а Магнус согласился выступить на ЧМ по блицу.
В Нью-Йорке проходит чемпионат мира по быстрым шахматам. Норвежец Магнус Карлсен снялся с турнира по рапиду
«Разочаровывает, что одному игроку позволяют глумиться над турниром, а затем встают перед ним на колени. ФИДЕ несет на себе ответственность за защиту неприкосновенности игры», – написал американский гроссмейстер Ниманн в соцсетях.
Карлсен – 16-й чемпион мира по классическим шахматам.
«Мое терпение закончилось, я уйду». Магнус Карлсен разругался с ФИДЕ из-за джинсов
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: страница Ханса Ниманна
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