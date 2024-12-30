Ниманн о скандале с Карлсеном на ЧМ: «Разочаровывает, что одному игроку позволяют глумиться над турниром, а затем встают перед ним на колени»

Ханс Ниманн упрекнул ФИДЕ на фоне скандала с Магнусом Карлсеном на ЧМ.

Ранее норвежец Магнус Карлсен снялся с чемпионата мира по рапиду, отказавшись переодевать джинсы – эта одежда нарушала официальный дресс-код соревнований. Однако позже Международная шахматная федерация (ФИДЕ) изменила правила, а Магнус согласился выступить на ЧМ по блицу.

В Нью-Йорке проходит чемпионат мира по быстрым шахматам. Норвежец Магнус Карлсен снялся с турнира по рапиду

«Разочаровывает, что одному игроку позволяют глумиться над турниром, а затем встают перед ним на колени. ФИДЕ несет на себе ответственность за защиту неприкосновенности игры», – написал американский гроссмейстер Ниманн в соцсетях.

Карлсен – 16-й чемпион мира по классическим шахматам.

«Мое терпение закончилось, я уйду». Магнус Карлсен разругался с ФИДЕ из-за джинсов