Сергей Карякин: «Запасной футболист получает в разы больше семи шахматистов, не должно быть такой большой разницы. Успехи даже смешно сравнивать»
– Тебя никогда не бесило то, что те же футболисты зарабатывают больше шахматистов?
– Обидно, несправедливо. Да, я считаю, что так быть не должно. По крайней мере, не должно быть такой разницы большой между финансовыми заработками какого-нибудь второго запасного футболиста, который в разы получает больше семи шахматистов.
– Мне кажется, меньше тренируются, да? Футбольная тренировка длится два часа, наверное.
– Ну, меньше тренируются – так и меньше успехов. Вы сравните успехи российских шахматистов и российских футболистов. Это даже смешно сравнивать!
– Может быть, зрительский интерес, спонсорский... А что нужно сделать, чтобы шахматы стали сверхпопулярными? Чтобы чемпион мира по шахматам получал не миллион долларов, а десять или сто.
– На телик нужно попадать. И тогда будет другая популярность в стране. Но формат нужно, конечно, придумывать.
– Трансляции?
– Да, – ответил претендент на звание чемпиона мира по шахматам 2016 года Сергей Карякин в интервью на Rutube-канале «Долгов».
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