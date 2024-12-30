Сергей Карякин: «Запасной футболист получает в разы больше семи шахматистов, не должно быть такой большой разницы. Успехи даже смешно сравнивать»

Сергей Карякин назвал несправедливой разницу по зарплатам в футболе и шахматах.

– Тебя никогда не бесило то, что те же футболисты зарабатывают больше шахматистов?

– Обидно, несправедливо. Да, я считаю, что так быть не должно. По крайней мере, не должно быть такой разницы большой между финансовыми заработками какого-нибудь второго запасного футболиста, который в разы получает больше семи шахматистов.

– Мне кажется, меньше тренируются, да? Футбольная тренировка длится два часа, наверное.

– Ну, меньше тренируются – так и меньше успехов. Вы сравните успехи российских шахматистов и российских футболистов. Это даже смешно сравнивать!

– Может быть, зрительский интерес, спонсорский... А что нужно сделать, чтобы шахматы стали сверхпопулярными? Чтобы чемпион мира по шахматам получал не миллион долларов, а десять или сто.

– На телик нужно попадать. И тогда будет другая популярность в стране. Но формат нужно, конечно, придумывать.

– Трансляции?

– Да, – ответил претендент на звание чемпиона мира по шахматам 2016 года Сергей Карякин в интервью на Rutube-канале «Долгов».