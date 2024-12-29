Свидлер о скандале с Карлсеном: «Магнус отреагировал не только на этот инцидент. Он совсем не готов идти на уступки в общении с мировой федерацией»

Петр Свидлер высказался о скандале с Карлсеном на ЧМ по рапиду.

В Нью-Йорке проходит чемпионат мира по рапиду и блицу. Норвежец Магнус Карлсен вышел на девятый раунд в джинсах, что запрещено дресс-кодом. Организаторы оштрафовали его на 200 долларов и потребовали, чтобы он переоделся.

Карлсен отказался – его сняли с девятого раунда. Шахматист в знак протеста досрочно завершил участие в турнире.

«Правила я считаю чрезмерными. В 2024 году настаивать на том, что smart casual не может включать в себя джинсы – это абсурд, особенно в турнирах по быстрым шахматам и блицу.

Но при этом все участники подписали контракт, в котором есть этот пункт, и тот факт, что ФИДЕ наконец-то решила применять его ко всем, включая Магнуса, не может быть таким уж сюрпризом.

Решение Магнуса может показаться чересчур резким, но по данным им вчера интервью видно, что это реакция не только на этот отдельный инцидент, и он совсем не готов идти на какие-то уступки в общении с мировой федерацией.

На выходе имеем очередные заголовки о малоосмысленных, особенно для сторонних наблюдателей, скандалах, и потерю главного фаворита обоих турниров, что несомненно плохо для всех, кто хотел посмотреть на его игру в одном из самых зажигательных турниров года», – сказал российский гроссмейстер.

«Мое терпение закончилось, я уйду». Магнус Карлсен разругался с ФИДЕ из-за джинсов