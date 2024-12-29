Сергей Долматов: «ФИДЕ поступила правильно, а Карлсен просто психанул. Его время уходит – он это чувствует, поэтому так реагирует»

Гроссмейстер Сергей Долматов высказался о скандале с Карлсеном на ЧМ по рапиду.

В Нью-Йорке проходит чемпионат мира по рапиду и блицу. Норвежец Магнус Карлсен вышел на девятый раунд в джинсах, что запрещено дресс-кодом. Организаторы оштрафовали его на 200 долларов и потребовали, чтобы он переоделся.

Карлсен отказался, после чего его сняли с девятого раунда. Шахматист в знак протеста досрочно завершил участие в турнире.

«Это просто демарш! Он имеет на это право. Очень жаль, что он уехал, потому что потеря сильного шахматиста всегда обидна, но требования FIDE совершенно справедливы. Магнус решил показать свой норов, что он такой крутой.

Он уже в возрасте, все много раз выиграл, но результаты теперь у него будут снижаться. Его время уходит, он это чувствует, поэтому так реагирует. Играл он на чемпионате мира по рапиду неважно. В итоге он просто психанул, но ФИДЕ поступила правильно. Жаль, что такая ситуация случилась», — сказал Долматов.

Помимо ситуации с Карлсеном, ФИДЕ оштрафовала россиянина Яна Непомнящего на 200 долларов за кроссовки.

«Как в любом виде спорта, у людей должен быть определенный внешний вид. Спонсоры хотят видеть хорошо одетых людей. Они нарушали дресс-код и раньше, но первый раз получили серьезные санкции. В этот раз ФИДЕ решила действовать по букве закона, и это абсолютно нормально.

Если организаторы платят деньги, они вправе требовать от участников определенных условий. Если данные условия не нравятся, то они могут в этих турнирах не играть. Но если вы играете, то должны соблюдать требования.

Не думаю, что это попытка разрушить устои, просто им так удобно играть, тем более это быстрые шахматы, и удобная одежда важна. Они не ожидали, что ФИДЕ их серьезно накажет. Это будет примером и для других шахматистов», – приводит слова Долматова «РБ-Спорт» .

«Мое терпение закончилось, я уйду». Магнус Карлсен разругался с ФИДЕ из-за джинсов